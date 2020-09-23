Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото Сьюзи показала себя в красном боди, которое практически не прикрывало пятую точку звезды. Модель развернулась спиной к камере и нагнулась, позируя на фоне дивана. Волосы у девушки были распущены, а руками Кортес взялась за талию. Сьюзи начала шевелить пятой точкой перед камерой, хвастаясь упругими ягодицами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

View this post on Instagram

HI MY BABES FOR FULL PACK SUBSCRIBE NOW . LINK : https://onlyfans.com/suzycortez.

A post shared by 𝙎𝙪𝙯𝙮 𝘾𝙤𝙧𝙩𝙚𝙯 (@suzycortezoficial) on

Популярные статьи сейчас

С кем изменяли своим женам Харламов, братья Меладзе, Тарзан и другие звезды: фото разлучниц и подробности

Дан Балан взорвал сеть ярким видео, Кароль оказалась не у дел: "Как так вышло, что у вас с Тиной..."

Трагедия в доме Пугачевой и Галкина, близнецы не унимаются: "Сейчас страшная..."

«Поменялись женами»: муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание»
Показать еще

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Мне лучше", "Красивая запись", "Какие большие гигантские ягодицы красивой кошечки", "Вы ответственны за мою непродуманность!", "Как ты богата, детка", "Красивое покачивание", "Что ты, черт возьми, такое !!! Ты сводишь меня с ума !!!", "Сюзи, надеюсь, все в порядке, я Роберто", "Что за персиковое Сьюзи", "Привет удивительная женщина красота красивое тело целует".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала "румяные" формы на закате.

 Девушка повернулась спиной к камере в довольно тоненьком алом боди, который совсем не скрывал ее формы на радость фанатов.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц в узких шортиках увлекла горячей тренировкой

А еще Politeka писала, что хозяйка самых красивых ягодиц дала волю "булочкам" в алом боди

Также Politeka сообщала, что хозяйка самых красивых ягодиц примерила на себя дерзкий образ байкерши