Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя на радость фанатов

На фото Сьюзи показала себя в красном боди, которое практически не прикрывало пятую точку звезды. Модель развернулась спиной к камере и нагнулась, позируя на фоне дивана. Волосы у девушки были распущены, а руками Кортес взялась за талию. Сьюзи начала шевелить пятой точкой перед камерой, хвастаясь упругими ягодицами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Мне лучше", "Красивая запись", "Какие большие гигантские ягодицы красивой кошечки", "Вы ответственны за мою непродуманность!", "Как ты богата, детка", "Красивое покачивание", "Что ты, черт возьми, такое !!! Ты сводишь меня с ума !!!", "Сюзи, надеюсь, все в порядке, я Роберто", "Что за персиковое Сьюзи", "Привет удивительная женщина красота красивое тело целует".

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортез показала "румяные" формы на закате.

Девушка повернулась спиной к камере в довольно тоненьком алом боди, который совсем не скрывал ее формы на радость фанатов.

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