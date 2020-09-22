Що потрібно знати пільговикам

Документ передбачає поетапне підвищення розміру виплат для деяких українців

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Глави держави.

Так, президент Володимир Зеленський поставив підпис під законом, який передбачає підвищення рівня державної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства, збільшуючи прожитковий мінімум для даних українців.

Зокрема, закон вносить зміни в існуюче законодавство в частині підвищення надбавки на догляд.

Наприклад, з січня 2021 року надбавки зростуть до 200% у певних категорій українців.

Після підписання законопроекту президентом тепер надбавка для людей з інвалідністю з дитинства буде поетапною і буде збільшена наступним чином:

особам з інвалідністю з дитинства, яких віднесли до підгрупи А I групи: з 1 січня наступного року - з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а ще через рік-до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

особам з інвалідністю з дитинства з підгрупи б I групи: з 1 січня 2021 року - з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком комісії, що складається з медиків, потребують постійного стороннього догляду: з 1 січня 2021 - з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;

на дитину з інвалідністю з підгрупи А віком до 6 років: з Нового року - зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, а з 1 січня 2022 року - до 200% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років;

на дитину з інвалідністю підгрупи А, якій від 6 до 18 років: з 1 січня наступного року - зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а ще через рік - до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.

Раніше ми розповідали про нові компенсації для українців.

Так, в Раді готують документ, який повинен захистити права співробітників, що працюють дистанційно.

Крім захисту прав і зарплати українців, нардепи планують вписати в законопроект компенсації, які роботодавець повинен буде виплачувати співробітникам. Наприклад, оплачувати електроенергію та інтернет.

Нагадавши, українцям виплатять компенсації 1779 гривень щомісяця

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