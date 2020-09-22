Документ передбачає поетапне підвищення розміру виплат для деяких українців
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Глави держави.
Так, президент Володимир Зеленський поставив підпис під законом, який передбачає підвищення рівня державної підтримки осіб з інвалідністю з дитинства, збільшуючи прожитковий мінімум для даних українців.
Зокрема, закон вносить зміни в існуюче законодавство в частині підвищення надбавки на догляд.
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Наприклад, з січня 2021 року надбавки зростуть до 200% у певних категорій українців.
Після підписання законопроекту президентом тепер надбавка для людей з інвалідністю з дитинства буде поетапною і буде збільшена наступним чином:
- особам з інвалідністю з дитинства, яких віднесли до підгрупи А I групи: з 1 січня наступного року - з 75% до 150% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, а ще через рік-до 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- особам з інвалідністю з дитинства з підгрупи б I групи: з 1 січня 2021 року - з 50% до 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- одиноким особам з інвалідністю з дитинства II і III груп, які за висновком комісії, що складається з медиків, потребують постійного стороннього догляду: з 1 січня 2021 - з 15% до 75% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- на дитину з інвалідністю з підгрупи А віком до 6 років: з Нового року - зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років, а з 1 січня 2022 року - до 200% прожиткового мінімуму для дітей до 6 років;
- на дитину з інвалідністю підгрупи А, якій від 6 до 18 років: з 1 січня наступного року - зі 100% до 150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, а ще через рік - до 200% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років.
Раніше ми розповідали про нові компенсації для українців.
Так, в Раді готують документ, який повинен захистити права співробітників, що працюють дистанційно.
Крім захисту прав і зарплати українців, нардепи планують вписати в законопроект компенсації, які роботодавець повинен буде виплачувати співробітникам. Наприклад, оплачувати електроенергію та інтернет.
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