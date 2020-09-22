Документ предусматривает поэтапное повышение размера выплат для некоторых украинцев
Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба главы государства.
Неуклюжая Бузова хотела покрасоваться талантом на льду, но стала посмешищем: "Бревно упало на гамак"
Сокрушительный удар по гривне, Нацбанк резко усилил доллар и евро: что будет с курсом валют
Русская Кардашьян показала "бутоны" в невероятном бикини с декольте до пупка: "Дамочка, полегче"
Украинскую звезду сразил рак, откровенное признание: "Мы только поженились и..."
Так, президент Владимир Зеленский поставил подпись под законом, который предусматривает повышение уровня государственной поддержки лиц с инвалидностью с детства, увеличивая прожиточный минимум для данных украинцев.
В частности, закон вносит изменения в существующее законодательство в части повышения надбавки на уход.
Например, с января 2021 года надбавки вырастут до 200% у определенных категорий украинцев.
После подписания законопроекта президентом теперь надбавка для людей с инвалидностью с детства будет поэтапной и будет увеличина следующим образом:
- лицам с инвалидностью с детства, которых отнесли к подгруппе А I группы: с 1 января следующего года - с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а еще через год - до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- лицам с инвалидностью с детства из подгруппы Б I группы: с 1 января 2021 - с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению комиссии, состоящей из медиков, нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 - с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;
- на ребенка с инвалидностью из подгруппы А в возрасте до 6 лет: с Нового года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 - до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет;
- на ребенка с инвалидностью подгруппы А, которому от 6 до 18 лет: с 1 января следующего года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а еще через год - до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Ранее мы рассказывали о новых компенсациях для украинцев.
Так, в Раде готовят документ, который должен защитить права сотрудников, работающих дистанционно.
Кроме защиты прав и зарплаты украинцев, нардепы планируют вписать в законопроект компенсации, которые работодатель должен будет выплачивать сотрудникам. Например, оплачивать электроэнергию и интернет.
Напомним, украинцам выплатят компенсации 1779 гривен ежемесячно
Как сообщала Politeka, украинцев заставят вернуть деньги-соцпомощь, в Кабмине приняли жесткое решение
Также Politeka писала, что украинцам пересчитают суммы выплат, как получить приятный бонус