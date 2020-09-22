Что нужно знать льготникам

Документ предусматривает поэтапное повышение размера выплат для некоторых украинцев

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба главы государства.

Так, президент Владимир Зеленский поставил подпись под законом, который предусматривает повышение уровня государственной поддержки лиц с инвалидностью с детства, увеличивая прожиточный минимум для данных украинцев.

В частности, закон вносит изменения в существующее законодательство в части повышения надбавки на уход.

Например, с января 2021 года надбавки вырастут до 200% у определенных категорий украинцев.

После подписания законопроекта президентом теперь надбавка для людей с инвалидностью с детства будет поэтапной и будет увеличина следующим образом:

лицам с инвалидностью с детства, которых отнесли к подгруппе А I группы: с 1 января следующего года - с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, а еще через год - до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства из подгруппы Б I группы: с 1 января 2021 - с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению комиссии, состоящей из медиков, нуждаются в постоянном постороннем уходе: с 1 января 2021 - с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

на ребенка с инвалидностью из подгруппы А в возрасте до 6 лет: с Нового года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей до 6 лет, а с 1 января 2022 - до 200% прожиточного минимума для детей до 6 лет;

на ребенка с инвалидностью подгруппы А, которому от 6 до 18 лет: с 1 января следующего года - со 100% до 150% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а еще через год - до 200% прожиточного минимума для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее мы рассказывали о новых компенсациях для украинцев.

Так, в Раде готовят документ, который должен защитить права сотрудников, работающих дистанционно.

Кроме защиты прав и зарплаты украинцев, нардепы планируют вписать в законопроект компенсации, которые работодатель должен будет выплачивать сотрудникам. Например, оплачивать электроэнергию и интернет.

Напомним, украинцам выплатят компенсации 1779 гривен ежемесячно

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