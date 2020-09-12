В Украине изменятся правила в начислении и сумы алиментов
Как теперь будут насчитываться выплаты рассказала юрист Людмила Куса в комментарии UBR.ua.
Согласно законопроекту "О внесении изменений в закон Украины "Об исполнительном производстве", сумма алиментов фактически будет увеличиваться на определенный процент
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"Это будет определенным приятным бонусом для получателя алиментов, и будет взиматься непосредственно исполнителем без обращения взыскателя в суд с соответствующим иском", – отметила юрист.
Эксперт отметила, что нововведение может позитивно сказаться на сумме выплат.
Согласно статье 192 Семейного кодекса, в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения здоровья, или в других случаях, предусмотренных этим кодексом, получатель алиментов может обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением об увеличении размера алиментов.
Юрист также отметила, что если исполнитель перечислил деньги вовремя, то вы должны обратиться в соответствующие органы.
"Если исполнитель вовремя не пересчитал помощь или деньги, нужно подать жалобу на действия государственного исполнителя. Такую жалобу можно подать как в суд, так и начальнику отдела, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель", - пояснила эксперт.
По результатам рассмотрения заявления выносится постановление об удовлетворении или отказе в отводе государственного исполнителя.
Напомним, в Министерстве юстиции Украины сделали важное уточнение относительно декретного отпуска по уходу за ребенком.
Отмечается, что такой отпуск может брать не только мама, но и папа, дедушка или бабушка.
Для того, чтобы оформить декретный отпуск, необходимо подать работодателю заявление на отпуск и копию свидетельства о рождении ребенка.
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