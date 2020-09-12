"Это будет определенным приятным бонусом для получателя алиментов, и будет взиматься непосредственно исполнителем без обращения взыскателя в суд с соответствующим иском", – отметила юрист.

Эксперт отметила, что нововведение может позитивно сказаться на сумме выплат.

Согласно статье 192 Семейного кодекса, в случае изменения материального или семейного положения, ухудшения здоровья, или в других случаях, предусмотренных этим кодексом, получатель алиментов может обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением об увеличении размера алиментов.

Юрист также отметила, что если исполнитель перечислил деньги вовремя, то вы должны обратиться в соответствующие органы.

"Если исполнитель вовремя не пересчитал помощь или деньги, нужно подать жалобу на действия государственного исполнителя. Такую жалобу можно подать как в суд, так и начальнику отдела, которому непосредственно подчинен государственный исполнитель", - пояснила эксперт.

По результатам рассмотрения заявления выносится постановление об удовлетворении или отказе в отводе государственного исполнителя.



