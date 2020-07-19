Легендарний «ангел» Victoria's Secret, німецька модель Хайді Клум блиснула оголеним тілом без прикрас

Як передає Politeka.net, свіже фото з'явилося у зірки в Instagram. Хайді була одягнена в білий купальник. Вона стояла у себе у дворі, повернувшись спиною до об'єктиву камери. 47-річна модель займалася творчістю. В руках у неї були кисті, на столі стояли фарби, а поруч красувалася красива картина. Хайді вирішила поекспериментувати і зробила зачіску з використанням кистей для фарб.

Особливу увагу на фото привернула «п'ята точка» моделі. Для свого віку красуня виглядає на всі 100%. Видно, що у моделі немає ні крапельки зайвої ваги.

Варто відзначити, що Хайді дуже вигадлива. Нещодавно вона влаштувала божевільні ігри з 30-річним чоловіком у себе у дворі. Всім, що відбувається, модель вирішила поділитися з шанувальниками. На знімках гола Хайді позувала в дивних позах перед своїм чоловіком, цілувалася з ним і фліртувала. З такою красунею не занудьгуєш, та й вік, напевно, не грає ролі. Принаймні, для молодого чоловіка моделі.

Раніше ми писали, що у мережі обговорюють невдале вбрання Хайді, яке вона вибрала для шоу. Її пишні груди не помістилася в тісну сукню і буквально випригували з неї.

Нагадаємо, що пишногруда Хайді Клум в непристойному міні засвітила зайве прямо на зйомках: "Перебір...".

Як повідомляла Politeka, розкішну Хайді Клум зняли в кущах в одній білизні, видно все: пощастило молодому чоловікові.

Також Politeka писала, що Хайді Клум в одних колготках потрясла «персиками» перед чужим чоловіком: «Тіло 25-річної».