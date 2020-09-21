Молдавский исполнитель Дан Балан впечатлил поклонников новым ярким проектом

Как сообщает Politeka.net, после долгого перерыва музыкант начал регулярно радовать своими произведениями. В этот раз он опубликовал на своей странице в социальной сети "Инстаграм" танцевальный ролик к треку Crazy Loop "This Love We Breathe".

На кадрах человеческий силуэт, сотканный из разноцветных линий, танцует под музыку. Основные движения сосредоточены в ногах, которые вырисовывают на виртуальном танцполе различные фигуры. На заднем фоне можно заметить звездное небо и "Млечный путь". Стоит отметить, что недавно певец опубликовал видео в похожем образе и с такими же очками.

Пользователи социальной сети похвалили Дана Балана за новую работу и обратили внимание, что артист выпустил альбом одновременно с украинской певицей Тиной Кароль, с которой ему приписывают роман:

"Как так вышло, что у вас с Тиной альбом в один день вышел? 😏"; "Когда наконец-то увидем 80е?😌"; "Даник, как ты? Ты б знал, как мы скучали ❤ Уже хотели на поиски идти 😂🙈❤"; "С нетерпением ждём другие видео,клипы, песни, альбом) 😍🥰"; "Скоро мы все сойдём с ума 🤫😂"; "Дан, ты ещё долго будешь мучать нас этими кусочками?"; "Вау 🔥 просто супер. Данчик, спасибо что нас радуешь ❤️"; "Это новая вселенная по имени Dan Balan? 💫💫💫".

Напомним, что небритый Дан Балан впервые за долгое время засветился в сети: "А что за скука на лице?".

Как сообщала Politeka, самая родная женщина Дана Балана пленила красотой в пикантном платье: «Неземная принцесса».

Также Politeka писала, что Дан Балан забыл о Тине Кароль в объятиях королевы красоты: "Уехали вместе".