Знаменитый певец Дан Балан впервые за долгое время показал себя в социальных сетях

После того, как шоу "Голос" подошло к концу, артист прекратил публиковать новые кадры в Инстаграм и довольно редко проявлял там свою активность. При этом мужчина лишь изредка делился новыми фото. Также за это время Дан выпустил клип в рамках авторского проекта "Все пробачати".

Около двух месяцев команда артиста занималась поиском реальных историй людей, которые не виделись годами и скрывали обиды, не решаясь сделать первый шаг навстречу друг другу.

Сегодня же Дан наконец-то показал себя впервые за долгое время, поразив фанаток. С легкой щетиной на лице артист выглядел немного уставшим и даже по-домашнему. Как и ожидалось, фанаты принялись довольно бурно обсуждать вид артиста, направляющегося в машине по своим делам.

«Даааник😻😻😻мы скучали ❤️❤️», «ну икона же!!!!😍😍😍», «Дан, ты будешь ведущим на танцах со звездами?», «Мы скучали ❤️😍», «Дан мы очень скучали 🤧❤», «Оййййй а кто пришёл 😍😍😍», «прическа сегодня нормальная», «Что за красавчик?! И что за скука на лице😍😍😍😍💜💜💜», «Побрейся», «О чем задумался 🤔?,» - написали фанатки.

После того, как певец завершил участие в проекте «Голос», он стал крайне редко появляться перед камерами, а также практически прекратил обновлять профили в социальных сетях. Именно поэтому каждый кадр певца привлекает внимание к себе. В этот раз в сети появился оригинальный ролик с выступлением Дана с аккордеоном в руках.

С самого детства родители артиста поощряли его занятия музыкой, а первым музыкальным инструментом в его жизни стал аккордеон. Сейчас мужчина на нем не играет, однако периодически вспоминает «азы».

К слову, мужчина сам сочиняет слова песен и музыку. Поэтому ролик, где Дан взял в руки музыкальный инструмент и вспомнил как в молодости играл, впечатлил фанатов.

«Прикалываться умеет, с ним не соскучишься, веселый, жизнерадостный и очень талантливый», «Кроме того , что знает 5 языков, ещё и на разных инструментах играет. Молодец», «Дан ты очень прикольный и талантливый красавчик», «Красавчик», «Это еще тот цыган,супер!!!», «Сахар».

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