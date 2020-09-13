В сети опубликовали чувственный портрет самой родной женщины молдавского певца Дана Балана, который стал известен в Украине после участия в шоу «Голос»

Как передает Politeka.net, свежий снимок появился на фан-странице в Инстаграм. На фото была запечатлена 62-летняя мама Дана Балана Людмила, которая также является певицей. Женщина была одета в пикантное летнее платье, которое спустила с плеч. Волосы у артистки были распущены, она смотрела в кадр и улыбалась. Стоит отметить, что выглядела Людмила бесподобно. На вид ей не дашь больше 40 лет.

«Мечты — это когда думаешь, что будет лучше, чем будет», - подписали фото авторы канала.

Свежее фото вызвало бурную реакцию поклонников. За день фото собрало почти 2 тысячи лайков и более 100 комментариев.

«Красивая женщина», «Как всегда неотразимы», «Красавица мама Данчика», «Вы наше ясное солнышко», «Какой завораживающий взгляд, неотразимая», «Какая же она Неземная Принцесса!!! Её невозможно не любить!!! Здоровья и Счастья!!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что появление мамы Дана Балана на шоу «Голос країни» произвело настоящий фурор, ведь поклонники пары Балана и Кароль увидели, что Людмила – точная копия Тины. Женщины очень сильно похожи, что стало поводом для обсуждения.

Напомним, что Людмила Балан ослепила фигурой в летних мини-нарядах.

Как сообщала Politeka, жаркая мама Дана Балана показала, как сводит с ума мужчин: "Ооо, нет слов...", фото.

Также Politeka писала, что 62-летняя мама Дана Балана похвасталась точеной фигуркой, позавидуют 18-летние: "Просто загляденье".