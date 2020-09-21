Не можна було навіть припустити

Російський шоумен і колишній чоловік актриси Христини Асмус показав, як радіє одужанню

Гуморист виклав на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" свіже відео, яке записав в перший день після самоізоляції, передає Politeka.net. Він зізнався, що вперше записав свій спів під час поїздки за кермом автомобіля.

"У всіх же є відоси з машини, де автор відео підспівує музлу. Ось і у мене тепер є. Радію першому дню після самоізоляції! Світ прекрасний. Не хворійте!",- поділився Гарік Харламов.

У ролику артист одягнений практично і зі смаком, на ньому можна помітити чорну толстовку на блискавці, більш темну футболку і бейсболку з жовтим козирком. Спочатку гуморист тримається, але незабаром не витримує і починає підспівувати словами пісні.

Користувачі соціальної мережі в коментарях висловилися про вокальні таланти зірки, що одужала:

"Гарік, правильний смак в музиці, респект 👍😎❤️"; "Просто сидить, а вже смішно"; "Красунчик 🤗 і пісня весела про гори 🤣🤣🤣"; "кайфушка взагалі"; "Отжигаешь конкретно 🔥"; "Крутяш👍 Так це ти приспів співаєш 😁😂"; "😂👏Чет вже дуже серйозне відео!)) "; "У нього навіть рот смішний 😂"; "ти як ведмідь з барлогу виліз"; " я пам'ятаю тебе худим. У той час ніяк не можна було припустити, що ти розтовстієш".

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