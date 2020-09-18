Заявив, що готовий розповісти про щось важливе

Російський стриптизер Сергій Глушко, більш відомий як Тарзан заінтригував свіжим відео

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Танцівник зняв відео в салоні автомобіля, в якому він звернувся до своїх шанувальників.

"Всім привіт! Друзі, завтра я зроблю дуже важливу заяву. Слідкуйте за стрічкою. Всім гарного дня!"- заявив знаменитість.

Примітно, що стриптизер закрив можливість коментувати свій відеоролик, очевидно побоюючись негативних висловлювань на свою адресу.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Сергій Глушко (Тарзан) (@tarzan__ _ official) 18 вер 2020 в 3:44 PDT

Politeka писала, що чоловік Наташі Корольової Тарзан показав, як проводить час після оприлюднення інтимного відео з його участю. У себе в Instagram Тарзан опублікував відео розмови з Рудим котом. На відео шоу-мен гладить і розмовляє з дуже красивим вгодованим котом. Він розчулюється тому, як грає кіт, і сумно сміється.

"Ти ігрун..пустун..Ну де ти? Де? Не йди, не кидай мене", - розмовляє Тарзан з котом і важко зітхає.

Варто відзначити, що Наташа Корольова, незважаючи на гучний скандал, оцінила відео Тарзана і залишила під ним лайк. Шанувальники не змогли прокоментувати відео, так як стриптизер закрив коментарі.

"Але слава Богу є друзі, і у друзів є лапи...",- підписав відео Тарзан.

Як відомо, днями коханка Тарзана, актриса Анастасія Шульженко прийшла на телебачення, де оприлюднила відео інтимних стосунків з чоловіком. Крім цього, дівчина розповіла, що зустрічалася зі стриптизером близько півтора років.

На шоу коханку Тарзана звинуватили в шантажі і шахрайстві. Утвердилася думка експертів в її нечесних намірах після того, як дівчина зробила тест на вагітність, який виявився негативним. Для самої актриси це стало шоком.

Нагадаємо, що принижений Тарзан розповів про зради Наташі Корольової і вагітної коханки: "мене розвели, я повівся".

Як повідомляла Politeka, покаявся в зрадах Наташі Корольової Тарзан зважився на відчайдушний крок.

Також Politeka писала, що зневірена Королева після скандалу зі зрадою Тарзана налякала фото під водою: "таке не прощають!".