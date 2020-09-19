Шоумен Тарзан, чоловік Наташі Корольової, розкрив нові деталі скандалу з коханкою

Сергій Глушко (справжнє ім'я артиста), опублікував на своїй сторінці в "Instagram" відеозвернення, в якому висловив своє обурення з приводу ситуації, що склалася, передає Politeka.net (щоб подивитися повний ролик, скрольте сторінку до кінця).

Напередодні Тарзан зізнався у своїй зраді Наташі Корольової і заявив, що його "розвели". Тепер же шоумен поскаржився на журналістів, що зв'язалися з іншими учасниками скандалу.

"По-перше хочу пояснити, чому з'явилася моя заява на всю країну, яка викликала такий резонанс і подив більшості з вас. Це була превентивна міра. На той момент я був на 100% інформації, що "Перший канал" зняв програму, де оприлюднив зняте потайки відео без моєї згоди, що з двома аферистами підписаний контракт на створення цілого циклу програм", - пояснив Сергій.

Знаменитість підкреслив, що не дозволяв розголошувати пікантні деталі свого сімейного життя:

"Як би це безглуздо не виглядало з боку, я вирішив, що нехай інформація краще надійде від мене, а не зі слів сумнівної партії шахрайок. Друзі, відносини між чоловіком і жінкою - це приватне життя людей, вони не повинні виноситися на телеканали і там обговорюватися, не повинні викладатися в інтернет приховані зйомки і чиїсь розслідування. Тим більше, якщо люди заперечують проти поширення приватної інформації і категорично цього не хочуть".

Тарзан закликав правоохоронні органи втрутитися в ситуацію і покарати порушників, процитувавши кілька статей російського законодавства.

"Всі ті, хто причетний до незаконного збору та поширення інформації про наше приватне життя - правопорушники. Я не побоюся цього слова-злочинці. Я закликаю суспільство висловити категоричний осуд ЗМІ. Я закликаю всіх задуматися над тим, що наступний подібний випадок може бути з вами, з вашими дружинами, чоловіками, дітьми і навіть батьками", - звернувся Глушко до користувачів мережі.

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