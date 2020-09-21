Популярна актриса Нур Феттахоглу, яка прославилася завдяки серіалу "Величне століття", порадувала зовнішністю в ліжку
Як повідомляє Politeka.net, зірка опублікувала нове фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Феттахоглу не перестає дивувати несподіваними образами, на цей раз вона постала в білій сукні з синіми квітковими візерунками, яке показало знаменитість в зовсім іншому світлі.
Нур розляглася на ліжку і з втомленим виглядом втупилася в стелю. У неї під боком примостився пухнасте сіре кошенятко, який згорнулося калачиком і задрімало. Мабуть, йому дуже комфортно поруч зі знаменитою господинею.
"Мабуть, краще заспокійливе", - так актриса охарактеризувала свого чотирилапого друга.
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Користувачі соціальної мережі оцінили зовнішній вигляд Феттахоглу і її зворушливими стосунками з котиком в коментарях:
"Мабуть, наймиліша жінка "нур"💛 🤗 🍧 🍰 🍭"; "Кішки люблять твоє серце"; "Ти даєш мені спокій💙"; "Я з'їм, ти така красива"; "Відчувається любов"; " хто з вас зараз кіт? Покусаю"; "Ти така красива"; "Боже, що це таке😍 😍 😍".
Нагадавши, як виглядають зірки" чудового століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".
Також Politeka писала, що зірка "чудового століття" в бікіні показала реальне щастя.