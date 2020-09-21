Знаменита модель, починаюча актриса і бізнесвумен Емілі Ратаковскі показала засмагле тіло на новому фото

Струнка супермодель вважається однією з найпопулярніших моделей в світі. Дівчина володіє не тільки бездоганним тілом, але ще і може похвалитися правильними пропорціями, любов'ю до природної краси і ідеально-бронзовою шкірою.

Емілі подобається показувати себе на зйомках з мінімальною кількістю макіяжу і найпростішими укладаннями. Так як дівчина не хоче опинитися зовсім без волосся через постійного впливу стайлінгових засобів, вона використовує найпростіші зачіски.

Цього разу е вдалося показати, як виглядає її тіло в одній лише джинсовій спідниці з високою посадкою на ґудзиках. Завдяки правильно підібраному ракурсу здається, що зірка стала ще більш засмаглою.

"Дівчина, ти просто бомба-ракета🚀«,» досконалість🔥 💖«,» мама Міа, та ти просто квітка«,» дівчинка на максимум красива«, » te amo♥️«,» ей, красуня, ці руки не потрібні«,» дівчина гаряче полум'я🔥«,» красиво😘«,» стиль у неї просто відмінний«,»скромність не потрібна, прибирайте руки".

До цього красуня показала, що більшу частину своїх повсякденних справ вона робить вдома, а снідати воліє на веранді. Що красуня поспішила наочно проілюструвати на фото. Не обійшлася Емілі і без своєї впізнаваної "фішки" - максимум спокуси з пишною зоною декольте. Топік ледь утримує її груди.

На фотографії знятої максимально близько, можна розглянути, як витончено одягнена зірка: пишні груди обрамлена в чорний топ з глибоким, спокусливим вирізом на зав'язках. При цьому не ній немає білизни. А масивні сережки і кулон підкреслюють красу виразного обличчя Емілі.

Топ виглядає на стрункій фігурі Ратаковскі просто відмінно. Її пишні груди і точені руки звели з розуму шанувальників. Вони почали писати, як відмінно виглядає дівчина, а також хвалити сам топік, запитуючи, де такий можна придбати.

"Занадто красива, королева Емілі", "шалено красива", " чудово красиво 💋", " Люблю гарячу каву з красунею!", "Особливо мені подобається твоє обличчя, місце Твого серця після🌹", "Шикарна в будь-якій позі".

Нагадавши, кудлата Емілі Ратаковскі приголомшила змінами в зовнішності, стала ще красивіше.

Як Politeka повідомляла, що Ратаковскі без ліфчика повеселилася перед дзеркалом в томній позі