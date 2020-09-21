Знаменитая модель, начинающая актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски показала загорелое тело на новом фото

Стройная супермодель считается одной из самых популярных моделей в мире. Девушка обладает не только безупречным телом, но еще и может похвастаться правильными пропорциями, любовью к естественной красоте и идеально-бронзовой кожей.

Эмили нравится показывать себя на съемках с минимальным количеством макияжа и самыми простыми укладками. Так как девушка не хочет оказаться совсем без волос из-за постоянного воздействия стайлинговых средств, она использует самые простые прически.

В этот раз е удалось показать, как выглядит ее тело в одной лишь джинсовой юбке с высокой посадкой на пуговицах. Благодаря правильно подобранному ракурсу кажется, что звезда стала еще более загорелой.

«Девушка, ты просто бомба-ракета🚀», «Совершенство, уберите руки🔥💖», «Мама миа, да ты просто цветок», «Девочка на максимум красивая», «Te amo ♥ ️», «Эй, красотка, эти руки не нужны», «Девушка горячее пламени🔥», «Красиво😘», «Стиль у нее просто отменный», «скромность не нужна, убирайте руки».

До этого красотка показала, что большую часть своих повседневных дел она делает дома, а завтракать предпочитает на веранде. Что красотка поспешила наглядно проиллюстрировать на фото. Не обошлась Эмили и без своей узнаваемой "фишки" - максимум соблазна с пышной зоной декольте. Топик едва удерживает ее грудь.

На фотографии снятой максимально близко, можно рассмотреть, как изящно одета звезда: пышная грудь обрамлена в черный топ с глубоким, соблазнительным вырезом на завязках. При этом не ней нет белья. А массивные серьги и кулон подчеркивают красоту выразительного лица Эмили.

Топ смотрится на стройной фигуре Ратаковски просто отлично. Ее пышная грудь и точеные руки свели с ума поклонников. Они принялись писать, как отлично выглядит девушка, а также хвалить сам топик, спрашивая, где такой можна приобрести.

"Слишком красивая, королева Эмили", "Безумно красивая", "Великолепно красиво 💋", "Люблю горячий кофе с красоткой!", "Особенно мне нравится твое лицо, место твоего сердца после 🌹", "Шикарна в любой позе".

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе