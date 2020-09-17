Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розкрила секрет приготування смачних рогаликів з повидлом

Вона опублікувала рецепт на своєму Youtube-каналі і в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).

"Доброго ранку всім! 😃 Як настрій?😉 Пропоную сьогодні приготувати улюблені всіма рогалики з повидлом!🥐 Готувати їх простіше простого, а відірватися - просто неможливо...😋 » ,- написала шеф-кухар.

Для приготування рогаликів вам знадобиться:

100 мл молока

20 г свіжих дріжджів

500 г борошна

2 г солі

50 г яйця

300 г замороженого вершкового масла (жирність не менше 82%)

100 г цукру

300 г повидла (абрикосового, яблучне або сливове)

50 г цукрової пудри (для декору)

Далі слід приготувати тісто:

З'єднайте тепле молоко і дріжджі, перемішайте, щоб дріжджі розчинилися. Залиште опару в теплому місці на 30-40 хвилин.

З'єднайте опару з яйцем, перемішайте.

Натріть вершкове масло на дрібній тертці, вмочуючи в борошно. Змішайте натерте масло з борошном, щоб отримати крихту.

Додайте опару з яйцем і замісити тісто.

Поділіть тісто на невеликі шматочки, оберніть харчовою плівкою, приберіть в холодильник на годину.

Наступний крок-приготування рогаликів:

Увімкніть духовку на 170°С, з конвекцією.

Розкачайте по черзі кожен шматочок тіста, присипаючи обидві сторони цукром.

Виріжте з розкачаного тіста коло діаметром 20 см, розріжте його на 8 трикутників.

Викладіть на широку сторону кожного трикутника повидло і загорніть рогалики.

Надішліть рогалики випікатися в розігріту на 170°С духовку на 15-20 хвилин.

Присипте готові рогалики цукровою пудрою.

Politeka писала, що раніше переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом чергової солодощі. Рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Глинська розповіла, як приготувати таке печиво. При цьому вона повідомила, що готується така смакота просто.

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