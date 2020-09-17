Переможниця кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська розкрила секрет приготування смачних рогаликів з повидлом
Вона опублікувала рецепт на своєму Youtube-каналі і в Instagram, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте до кінця сторінки).
"Доброго ранку всім! 😃 Як настрій?😉 Пропоную сьогодні приготувати улюблені всіма рогалики з повидлом!🥐 Готувати їх простіше простого, а відірватися - просто неможливо...😋 » ,- написала шеф-кухар.
Для приготування рогаликів вам знадобиться:
100 мл молока
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20 г свіжих дріжджів
500 г борошна
2 г солі
50 г яйця
300 г замороженого вершкового масла (жирність не менше 82%)
100 г цукру
300 г повидла (абрикосового, яблучне або сливове)
50 г цукрової пудри (для декору)
Далі слід приготувати тісто:
З'єднайте тепле молоко і дріжджі, перемішайте, щоб дріжджі розчинилися. Залиште опару в теплому місці на 30-40 хвилин.
З'єднайте опару з яйцем, перемішайте.
Натріть вершкове масло на дрібній тертці, вмочуючи в борошно. Змішайте натерте масло з борошном, щоб отримати крихту.
Додайте опару з яйцем і замісити тісто.
Поділіть тісто на невеликі шматочки, оберніть харчовою плівкою, приберіть в холодильник на годину.
Наступний крок-приготування рогаликів:
Увімкніть духовку на 170°С, з конвекцією.
Розкачайте по черзі кожен шматочок тіста, присипаючи обидві сторони цукром.
Виріжте з розкачаного тіста коло діаметром 20 см, розріжте його на 8 трикутників.
Викладіть на широку сторону кожного трикутника повидло і загорніть рогалики.
Надішліть рогалики випікатися в розігріту на 170°С духовку на 15-20 хвилин.
Присипте готові рогалики цукровою пудрою.
Politeka писала, що раніше переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом чергової солодощі. Рецепт вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Глинська розповіла, як приготувати таке печиво. При цьому вона повідомила, що готується така смакота просто.
Нагадаємо, що зірка "Майстер Шеф" Глинська розкрила секрет фірмових млинчиків з кабачків.
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