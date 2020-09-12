Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася з шанувальниками рецептом простої грузинської закуски
Вона опублікувала рецепт пхалі зі шпинатом і горіхами на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки). За словами Глинської, це рецепт для тих, хто не любить їсти зелень.
Вам знадобиться:
- 150 г волоських горіхів,
- 400 г шпинату,
- 100 г петрушки,
- 100 г кінзи,
- 2 зубчики часнику,
- сіль, лимонний сік (за смаком),
- 1 ч. л. хмелі-сунелі.
Волоські горіхи потрібно залити водою і залишити відстоятися протягом 5-6 годин. У шпинату потрібно відрізати грубі частини, а листя добре промити і обдати окропом. Шпинат, кінзу, петрушку, горіхи і часник потрібно пропустити через м'ясорубку, після чого додати до суміші хмелі-сунелі, сіль і лимонний сік.
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З отриманої маси потрібно сформувати кульки. Прикрасити кульки можна зернятком граната і листям базиліка.
Відзначимо, що в коментарях залишили масу позитивних відгуків про рецепт.
"Пам'ятаю як вперше спробувала це блюдо в грузинському ресторані, після цього я кардинально змінила думку про кінзу, це супер вітамінно і смачно", "я точно знаю, що це дуууже смачно!", "Пхалі дуже смачна. Це класно і цікаво", - пишуть користувачі мережі.
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