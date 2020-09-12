Переможниця "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася з шанувальниками рецептом простої грузинської закуски

Вона опублікувала рецепт пхалі зі шпинатом і горіхами на своєму Youtube-каналі, передає Politeka.net (щоб подивитися, скрольте до кінця сторінки). За словами Глинської, це рецепт для тих, хто не любить їсти зелень.

Вам знадобиться:

150 г волоських горіхів,

400 г шпинату,

100 г петрушки,

100 г кінзи,

2 зубчики часнику,

сіль, лимонний сік (за смаком),

1 ч. л. хмелі-сунелі.

Волоські горіхи потрібно залити водою і залишити відстоятися протягом 5-6 годин. У шпинату потрібно відрізати грубі частини, а листя добре промити і обдати окропом. Шпинат, кінзу, петрушку, горіхи і часник потрібно пропустити через м'ясорубку, після чого додати до суміші хмелі-сунелі, сіль і лимонний сік.

З отриманої маси потрібно сформувати кульки. Прикрасити кульки можна зернятком граната і листям базиліка.

Відзначимо, що в коментарях залишили масу позитивних відгуків про рецепт.

"Пам'ятаю як вперше спробувала це блюдо в грузинському ресторані, після цього я кардинально змінила думку про кінзу, це супер вітамінно і смачно", "я точно знаю, що це дуууже смачно!", "Пхалі дуже смачна. Це класно і цікаво", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Глинська розкрила секрет смачних медових пряників: "вся справа в...".

Як повідомляла Politeka, Глинська дала супер-рецепт цукатів з гарбуза:"корисна солодкість".

Також Politeka писала, що Глинська розкрила рецепт смачних цукатів з яблук: "корисніше цукерок".