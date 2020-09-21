Російська співачка Алла Пугачова показала трагедію разом зі своїми дітьми від Максима Галкіна

Як передає Politeka.net, в соцмережі "Instagram" з'явилося домашнє відео, зняте Примадонною - зіркова мама вирішила пограти з близнюками в телевізор. З перших же кадрів можна помітити Гаррі в оточенні різних іграшок, трохи пізніше з'являється і Ліза, яка явно не захотіла брати участь в тому, що відбувається.

"Включи телевізор, я хочу "Титанік" подивитися", - попросила Пугачова, після чого її син відкрив кришку коробки, поставленої на "ребро". Всередині виявився іграшковий кораблик і велика грудка паперу, що виконав роль айсберга. "Ох, яка зараз страшна сцена буде", - театрально здивувалася співачка. Після цього Гаррі зачитав:"корабель зіткнувся з айсбергом - це була трагедія на морських просторах".

Користувачі соціальної мережі похвалили хлопчика за фантазію, а знаменитих батьків - за хороше виховання дітей:

"Ось це фантазія у Гаріка"; " Аллочка дякуємо за таке прекрасне виховання ваших діток!Захоплююся вашою родиною будьте щасливі!!!"; "Ну справжній режисер і продюсер в одному! Постановка вже є"; "молодці діти, молодці батьки, приділяють багато часу вихованню"; " захоплююся!!!! 🤩Принада".

Нагадаємо, таємниця близнюків Пугачової і Галкіна: "Ліза схожа на свою маму, яку...".

Як повідомляла Politeka, діти Пугачової і Галкіна щасливо притиснулися до дочки Орбакайте.

Також Politeka писала, що дочка Галкіна і Пугачової захопила видом в шкільному вбранні, рідкісний кадр: "подорослішала Лізонька".