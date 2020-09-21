Тіна Кароль продовжує розбурхувати українців яскравими вбраннями

Так, мережа різко відреагувала на образ Тіни в новому випуску «Танців з зірками». (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Співачка виступила на головному паркеті країни з новою піснею"знайти своїх". Вона засвітилася в оригінальній картатій сукні з відкритими плечима і лінією декольте і довгих шкіряних рукавичках.

Зовнішній вигляд викликав бурхливі суперечки в мережі. Поки одні захоплюються виконавицею, інші дорікають їй через нібито зайвої ваги.

"Тіні потрібно поміняти стиліста або походити в спортзал, це жахливо: складки шкіри під пахвами і спина, що не влазить в сукню», «Тіні Кароль пора міняти стиль одягу...» ,- пишуть в коментарях.

Відзначимо, за один випуск шоу Кароль покрасувалася ще й в іншому вбранні. Зірка позувала на паркеті в зеленій сукні на бретельках і з високим розрізом від David Koma – грузинського модельєра з Великобританії.

Наряд Тіна доповнила босоніжками на високих підборах, декількома золотими браслетами на ногах, об'ємною укладанням і макіяжем без червоної помади на обличчі, вибравши замість неї помаду нюдового відтінку. У вухах артистки також виблискували золоті сережки.

Нагадаємо, Кароль обтягнулася шкірою і вразила всіх на "Алеї зірок" у Києві.

А ще Politeka писала, що Кароль здивувала фігурою в занадто тісній шкіряній сукні з декольте.

Також Politeka повідомляла, що Кароль перетворилася на зухвалу спокусницю в сукні з блискавкою на грудях.