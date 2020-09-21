Тина Кароль продолжает будоражить украинцев яркими нарядами

Так, Сеть резко отреагировала на образ Тины в новом выпуске «Танців з зірками». (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Певица выступила на главном паркете страны с новоей песней "Найти своих". Она засветилась в оригнальном клетчатом платье с открытыми плечами и линией декольте и длинных кожаных перчатках.

Внешний вид вызвал бурные споры в сети. Пока одни восхищаются исполнительницей, другие упрекают ее из-за якобы лишнего веса.

«Тине нужно поменять стилиста или походить в спортзал, это ужасно: складки кожи подмышками и спина, не влезающая в платье», «Тине Кароль пора менять стиль одежды...», - пишут в комментариях.

Отметим, за один выпуск шоу Кароль покрасовалась еще и в другом наряде. Звезда позировала на паркете в зеленом платье на бретельках и с высоким разрезом от David Koma – грузинского модельера из Великобритании.

Наряд Тина дополнила босоножками на высоких каблуках, несколькими золотыми браслетами на ногах, объемной укладкой и макияжем без красной помады на лице, выбрав вместо нее помаду нюдового оттенка. В ушах артистки также сверкали золотые серьги.

Напомним, Кароль обтянулась кожей и поразила всех на "Аллее звезд" в Киеве.

А еще Politeka писала, что Кароль удивила фигурой в слишком тесном кожаном платье с декольте.

Также Politeka сообщала, что Кароль превратилась в дерзкую соблазнительницу в платье с молнией на груди.