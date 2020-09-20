Фреймут розповіла всю правду про участь у проекті

Відома українська телеведуча Оля Фреймут, яка є однією з учасниць "Танці з зірками", розповіла, хто умовив її взяти участь у шоу

Як повідомляє Politeka.net, про це зірка розповіла у себе в Instagram. Пост вона супроводила фотографією зі своєю подругою, хореографом Яною Заєць, яка також бере участь у проекті.

"Танцювати я не збиралася. Терпіти не можу брати участь у конкурсах, де мене повинні оцінювати за якимось стандартам, суб'єктивно. Завжди важливо влаштовувати саму себе. Але @zlayazaya_official наполягла. Ми готувалися три рази на тиждень, Яна доводила до розуму моє тіло", - заявила Фреймут.

Зараз, за словами телеведучої, вона рада, що погодилася на вмовляння подруги. Вона подякувала за підтримку своєму партнеру по танцях, доньці Златі, а також керівнику телешоу на «1+1» Володимиру Завадюку.

"Не звертайте увагу ні на кого, танцюйте будь ласка в своє задоволення», - написали Ользі шанувальники в коментарях.

Відзначимо, що на останньому ефірі шоу Ольга посварился з суддею «Танців» Катериною Кухар. Фреймут, яка не звикла терпіти критику, заявила, що Кухар варто піти до церкви покаятися.

Нагадаємо, що щаслива Фреймут поділилася пам'ятним моментом зі своєю красунею-донькою: «виросла мамина лялечка».

Як повідомляла Politeka, Фреймут, що поскандалила з Кухар на "Танцях з зірками", тепер вчить українців випивати: "тримайте за ніжку".

Також Politeka писала, що Катерина Кухар їдко рознесла Фреймут на "Танцях з зірками" і запропонувала лікуватися:"Оля, дорога моя...".