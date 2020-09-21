Известная телеведущая Маша Ефросинина публично подловила свою коллегу Ольгу Фреймут на вранье

Как сообщает Politeka.net, обмен колкостями между двумя телеведущими произошел во время четвертого прямого эфира шоу «Танці з зірками». Фреймут в ролике для шоу рассказала, что ее самой большой ошибкой был уход с «1+1», где она проработала с 2014 по 2018 год. По словам Фреймут, работа на «плюсах» - это пик карьеры и она хочет вернуться «домой».

Маша Ефросинина, которая стала ведущей на балконе в четвертом эфире, решила подловить Фреймут и напомнила ей, что в одном из интервью она называла самой большой своей ошибкой уход с «Нового канала», где она построила карьеру и были созданы самые успешные шоу с ее участием.

«Давай определяться с ошибками, Оля», - подколола Ефросинина свою коллегу, отметив, что с удовольствием смотрит ее интервью, так как это «квест по искренности» Фреймут.

Стоит отметить, что Фреймут не стала возражать, отметив, что не помнит, что именно она говорила в интервью.

Добавим, что поклонники Ольги в комментариях поддержали ее.

«Оля, вы молодчинка. Не обращайте внимание на комментарии Ефросининой, она явно что-то курнула сегодня», «Оля! Вы так мудро себя и достойно повели с теми двумя змеями», «Мне показалось, или Маша Ефросинина тоже имеет что-то против Ольги?», - пишут люди.

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