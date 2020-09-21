У Верховній Раді готують документ, який повинен захистити права співробітників, які працюють дистанційно

На даний момент документ знаходиться на стадії доопрацювання, але якщо його приймуть, українці зможуть не боятися втратити частину зарплати при переході на віддалену роботу.

Крім захисту прав і зарплати українців, нардепи планують вписати в законопроект компенсації, які роботодавець повинен буде виплачувати співробітникам. Наприклад, оплачувати електроенергію та інтернет.

На даний момент законопроектом передбачається створення типового договору, який буде укладатися зі співробітниками на удальонці. Цей договір повинен врахувати всі нюанси трудових взаємин, щоб захистити українців від недобросовісних роботодавців.

Поки в документі чітко не прописано, за що конкретно повинен компенсувати гроші роботодавець. У документі не уточнюється, чи повинен він облаштувати робоче місце співробітнику, чи повинен оплачувати комунальні послуги. Втім, за словами експертів, залишаючись вдома, співробітники економлять час і кошти, витрачені на дорогу, а також гроші на обід.

Як розповіла "Вести" HR-експерт Тетяна Пашкіна, буде правильно, якщо віддалений співробітник зможе розраховувати на компенсаційний пакет, який включатиме оплату Інтернету і споживання електроенергії. Також при необхідності людям повинні обладнати їх робоче місце.

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