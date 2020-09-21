В Верховной Раде готовят документ, который должен защитить права сотрудников, работающих дистанционно

На данный момент документ находится на стадии доработки, но если его примут, украинцы смогут не бояться потерять часть зарплаты при переходе на удаленную работу.

Кроме защиты прав и зарплаты украинцев, нардепы планируют вписать в законопроект компенсации, которые работодатель должен будет выплачивать сотрудникам. Например, оплачивать электроэнергию и интернет.

На данный момент законопроектом предусматривается создание типового договора, который будет заключаться с сотрудниками на удаленке. Этот договор должен учесть все нюансы трудовых взаимоотношений, чтобы защитить украинцев от недобросовестных работодателей.

Пока в документе четко не прописано, за что конкретно должен компенсировать деньги работодатель. В документе не уточняется, должен ли он обустроить рабочее место сотруднику, должен ли оплачивать коммунальные услуги. Впрочем, по словам экспертов, оставаясь дома, сотрудники экономят время и средства, потраченные на дорогу, а также деньги на обед.

Как рассказала «Вестям» HR-эксперт Татьяна Пашкина, будет правильно, если удаленный сотрудник сможет рассчитывать на компенсационный пакет, который будет включать оплату интернета и потребление электроэнергии. Также при необходимости людям должны оборудовать их рабочее место.

Напомним, что выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат.

Как сообщала Politeka, известно, какими будут зарплаты на удаленке, Рада готовит кардинальные изменения: к чему готовиться украинцам.

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