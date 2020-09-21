Украинцев, которые работают удаленно, планируют защитить законом

После длительного перерыва парламентарии вновь вернулись к вопросу урегулирования дистанционной работы. Если нардепы утвердят документ, украинские работодатели наконец-то получат возможность официально переводить сотрудников на удаленную работу. Украинцы, в свою очередь, смогут не бояться, что работодатели уменьшат им зарплату, если они переведутся на дистанционную работу, пишут "Вести".

При этом в документе есть ряд противоречивых норм. Например, работодателю хотят разрешить наведываться домой к сотруднику, а материальную ответственность за все имущество, предоставленное для работы, хотят возложить на сотрудника.

Отметим, что надомная работа, согласно документу, это работа, которую сотрудник выполняет в установленном месте, которое заранее оснащено необходимой техникой. Эту работу он должен выполнять согласно распорядку дня предприятия.

Дистанционная работа может выполняться сотрудником в любом месте. При такой работе сотрудник несет личную ответственность за обеспечение безопасных и безвредных условий труда. При дистанционной работе сотрудники сами планируют свое рабочее время, выполняя заранее оговоренный с работодателем объем работы. Стоит отметить, что, согласно законопроекту, право на дистанционную работу имеют все граждане, которые воспитывают ребенка возрастом до трех лет.

В предлагаемом документе четко закреплено, что надомная работа не должна влиять на зарплату и другие права сотрудника. Работодателям предлагается вести регистрационные листы, в которых будут записываться задачи сотрудников, время на их выполнение и тарифные ставки оплаты труда. Кроме этого, предусмотрена оплата расходов, которые возникли у работника из-за работы на дому.

Напомним, что в Украине грядет уменьшение зарплат и скачок безработицы, украинцев уже предупредили: "Будут меньше платить...".

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