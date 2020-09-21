Знаменитий український хореограф, народний артист і суддя проекту Танці з зірками Григорій Чапкіс розповів про свою нову дружину

Нещодавно стало відомо, що у 90-річного танцюриста з'явилася нова кохана, причому набагато молодша за нього. Слух після підтвердив і сам артист, а сьогодні в мережі з'явилася інформація, що Григорій Чапкіс не просто зустрічається з жінкою, а вже встиг на ній одружитися. Про це 90-річний артист також сам повідомив під час четвертого прямого ефіру танцювального шоу.

Як відомо, Григорій Чапкіс вже тричі був одружений, перший раз він прожив у шлюбі більше двадцяти років, а з третьою дружиною він прожив 28 років разом. З другою дружиною чоловік розлучився також спокійно.

Артист розповів, що в 2020 році його життя повністю змінилося, він відзначив своє 90-річчя і встиг завести нову сім'ю.

"Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя», — зазначає чоловік.

Він також розповів, що не хоче розкривати особистість обраниці, але вже відомо, що вона молодша за нього на 51 рік і є ровесницею його внучки — 39-річної Анни Саффрончик.

"Потрібно за кимось доглядати, кому потрібно робити сюрпризи. Я не можу сказати, що це моя дружина і у нас з нею штамп. Ми живемо, але вона ще не дозріла. Але вона мене приймає таким, яким я є. Їй-38, а мені 90. Ну ви уявляєте мене без жінки? І я не уявляю!» - розповідав також чоловік минулого року, заявивши про нові стосунки.

До цього Катерина Кухар, суддя шоу" Танці з зірками", заінтригувала публіку змінами в прийдешньому сезоні проекту. Балерина опублікувала свіже фото у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в елегантній сукні з чорним верхом і золотисто-сірою спідницею. Зірка позувала поруч з високим красенем, який обійняв її за плечі.

У підписі Кухар відкрила завісу таємниці над новим восьмим сезоном "Танців з зірками". Балерина зазначила, що на відміну від минулого сезону, який був чуттєвим, новий "буде танцювальним".

"Ну що, любителі танців і феєричних шоу, готові до нового сезону @tanci1plus1 ?💃 🏼 🕺 🏻 Ми здивуємо вас платиновим складом зірок і вже скоро ви їх всіх дізнаєтеся......✨ У цьому сезоні ми будемо акцентувати увагу на філігранній техніці за якою вже всі скучили.🤓 Ще більше яскравих виступів від учасників, оновлення в суддівському складі, нові історії, декорації і повний апдейт, який запалить ваші ритмічні серця....♥ ️ ",- поділилася Кухар.

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