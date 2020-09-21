Знаменитый украинский хореограф, народный артист и судья проекта Танці з зірками Григорий Чапкис рассказал о своей новой жене

Недавно стало известно, что у 90-летнего танцора появилась новая возлюбленная, причем гораздо моложе него. Слух после подтвердил и сам артист, а сегодня в сети появилась информация, что Григорий Чапкис не просто встречается с женщиной, а уже успел на ней жениться. Об этом 90-летний артист также сам сообщил во время четвертого прямого эфира танцевального шоу.

Как известно, Григорий Чапкис уже трижды был женат, первый раз он прожил в браке с супругой более двадцати лет, а с третьей женой он прожил 28 лет вместе. Со второй женой мужчина расстался также спокойно.

Артист рассказал, что в 2020 году его жизнь полностью изменилась, он отметил свое 90-летие и успел завести новую семью.

«Я стараюсь быть достойным той женщины, которая посвятила мне свои годы на закате моей жизни», — отмечает мужчина.

Он также рассказал, что не хочет раскрывать личность избранницы, но уже известно, что она моложе него на 51 год и является ровесницей его внучки — 39-летней Анны Саффрончик.

«Нужно за кем-то ухаживать, кому нужно делать сюрпризы. Я не могу сказать, что это моя жена и у нас с ней штамп. Мы живем, но она еще не созрела. Но она меня принимает таким, какой я есть. Ей — 38, а мне 90. Ну вы представляете меня без женщины? И я не представляю!» — рассказывал также мужчина в прошлом году, заявив о новых отношениях и отметив, что тогда для брака его новая любовь была якобы не готова.

До этого Екатерина Кухар, судья шоу "Танці з зірками", заинтриговала публику переменами в грядущем сезоне проекта. Балерина опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в элегантном платье с черным верхом и золотисто-серой юбкой. Звезда позировала рядом с высоким красавчиком, который обнял ее за плечи.

В подписи Кухар приоткрыла завесу тайны над новым восьмым сезоном "Танців з зірками". Балерина отметила, что в отличие от прошлого сезона, который был чувственным, новый "будет танцевальным".

"Ну что, любители танцев и феерических шоу, готовы к новому сезону @tanci1plus1 ?💃🏼🕺🏻 Мы удивим вас платиновым составом звёзд и уже скоро вы их всех узнаете......✨ В этом сезоне мы будем акцентировать внимание на филигранной технике по которой уже все соскучились.🤓 Еще больше ярких выступлений от участников, обновление в судейском составе, новые истории, декорации и полный апдейт, который зажжет ваши ритмичные сердца....♥️", - поделилась Кухар.

Напомним, Кухар из «Танців з зірками» покорила новым чувственным образом

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» покорила образом черного лебедя