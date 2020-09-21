В Пенсионном фонде рассказали о важном новшестве для украинцев

Подробности нового сервиса «Автоматическое назначение пенсии» сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус на время пресс-конференции.

Отмечается, что Пенсионный фонд Украины уже обработал 7,2 тысячи анкет-заявок, поданных таким способом.

Сервисом можно воспользоваться как непосредственно перед назначением пенсии, так и через некоторое время.

С помощью «Автоматического назначения пенсии» можно заполнить определенную форму с предоставлением информации по поводу того, в каком отделении либо месте хотите получать пенсионное обеспечение - через почту либо через банк, предоставить информацию по своей трудовой, если вы ее не предоставляли ранее, предоставить другие документы, подтверждающие ваш стаж.

Сервис позволяет полностью оформить заявку на назначение пенсии без необходимости обращаться в ПФУ, что может хоть немного упростить жизнь в условиях карантина.

Заявка будет подписываться цифровой подписью. Этого будет достаточно для того, чтобы осуществить полностью все процедуры, которые необходимы для назначения пенсий.

Отметим, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине было 11,3 миллиона пенсионеров.

Что касается возрасты выхода на пенсию, то с начала следующего года он в Украине вырастет до 60 лет.

Требования к стажу для украинцев теперь будут повышаться ежегодно, и до 2028 года каждый второй пенсионер будет выходить на пенсию уже в 63 или 65 лет, а не в 60.

С 1 апреля текущего года пенсионный возраст для женщин увеличили на шесть месяцев - с 59 до 59,5 лет. Что касается стажа, то для женщин в 2020 году это 27 официально отработанных лет, а в 2021-м - уже 28 лет. К 2028 году количество необходимого пенсионного стажа увеличится до 35 лет.

Напомним про выход на пенсию в 60 лет под вопросом, в Раде предупредили о проблемах: кто останется без выплат.

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