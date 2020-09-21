33-річна українська співачка Настя Каменських обрадувала шанувальників сонячним настроєм на свіжому фото
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала за столиком в кафе.
Мила Настя з розпущеним волоссям і мінімум косметики на обличчі, в чорному обтягуючому топіку, озброєна ножиком та виделкою і приготувалася покуштувати запечений шматок риби з овочевим гарніром.
Каменських підкорила публіку своєю радісною посмішкою.
"Доброго ранку, любі ☺ нехай сьогодні здійсниться якась ваша мрія ☺ ️
І пам'ятайте, що ваші думки і дії в понеділок задають тон всьому вашому тижню✔️", - підписала фото зірка.
Блокування карт після зарахування грошей, ПриватБанк попередив клієнтів: "Впродовж години..."
Змучений Тарзан зробив різку заяву про зради Корольовій, спливли нові деталі: "На той момент я був..."
Різко схудла Лоліта приголомшила фігурою у відвертому костюмі, нове відео: навіть Лобода в ауті
Розпарена Волочкова скинула білизну й віддалася улюбленій справі, кадри не для слабаків: "Це щастя"
Користувачі побажали співачці смачного і захопилися її красою:
"Тепер хочу риби)❤️😭"
"Красива така 😘"
"Лосооосссььь😍"
"Не міняйте в собі нічого ви прекрасні🌹"
"Приємного куштування!😍"
"Ой щось дуже схудла" - "обличчя у неї просто худеньке"
Раніше ми повідомляли, Каменських здивувала спокусливим виглядом, пригорнувшися до відомого телеведучого з проекту "Холостяк" Григорія Решетника. Дівчина постала в напівпрозорому вбранні, блиснувши нескромними вигинами і округлостями.
"Гриша і Настя ☺ ️ вчора було по-одеськи жарко, романтично і весело☺», - сказано під фото на сторінці Решетника в Instagram.
"Костюм явно їй не йде, стегна і так великі", "Дуже страшно, негарно...а живіт...🤯", "грошей на спідницю не вистачило", "терміново одягнути Настю😂", "Настя себе в дзеркало не бачила😢 😢 😢", "взяла б труси боксерки у Потапа. І живота не було б видно. Який місяць 3 або 4?",- негативно відреагували користувачі.
Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.
Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки