33-річна українська співачка Настя Каменських обрадувала шанувальників сонячним настроєм на свіжому фото

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала за столиком в кафе.

Мила Настя з розпущеним волоссям і мінімум косметики на обличчі, в чорному обтягуючому топіку, озброєна ножиком та виделкою і приготувалася покуштувати запечений шматок риби з овочевим гарніром.

Каменських підкорила публіку своєю радісною посмішкою.

"Доброго ранку, любі ☺ нехай сьогодні здійсниться якась ваша мрія ☺ ️

І пам'ятайте, що ваші думки і дії в понеділок задають тон всьому вашому тижню✔️", - підписала фото зірка.

Користувачі побажали співачці смачного і захопилися її красою:

"Тепер хочу риби)❤️😭"

"Красива така 😘"

"Лосооосссььь😍"

"Не міняйте в собі нічого ви прекрасні🌹"

"Приємного куштування!😍"

"Ой щось дуже схудла" - "обличчя у неї просто худеньке"

Раніше ми повідомляли, Каменських здивувала спокусливим виглядом, пригорнувшися до відомого телеведучого з проекту "Холостяк" Григорія Решетника. Дівчина постала в напівпрозорому вбранні, блиснувши нескромними вигинами і округлостями.

"Гриша і Настя ☺ ️ вчора було по-одеськи жарко, романтично і весело☺», - сказано під фото на сторінці Решетника в Instagram.

"Костюм явно їй не йде, стегна і так великі", "Дуже страшно, негарно...а живіт...🤯", "грошей на спідницю не вистачило", "терміново одягнути Настю😂", "Настя себе в дзеркало не бачила😢 😢 😢", "взяла б труси боксерки у Потапа. І живота не було б видно. Який місяць 3 або 4?",- негативно відреагували користувачі.

Нагадавши, спокуслива Настя Каменських похвалилася розкішною зовнішністю:"очі вовчиці".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Настя Каменських викликала фурор, потягнувши за трусики бікіні.

Також Politeka писала, що безсоромна Каменських засвітила відверту білизну, примірявши образ русалки