Відома модель Ебігейл Ретчфорд завоювала величезну популярність, показуючи свої достоїнства в мережі
Модель привернула фанатів своєю неймовірною зовнішністю, і ті стали створювати сторінки, присвячені їй, пише Politeka.net. Так, в одній з таких груп з'явилася серія фото, на яких красуня постала в різних позах.
Ебі позувала в басейні, спершись на руки, вона пильно дивилася в камеру, а її волосся було при цьому мокрими.
На іншому кадрі модель постала у всій красі в одній білизні. Модель позувала у в'язаному ліфчику. Білизна була настільки крихітною, що натягнулася на грудях, частини якої вивалювалися з-під нього.
На інших фото Ебі постала крупним планом. Очі зірки зеленого кольору, здається, в них можна потонути. Об'ємні вії ще більше притягують погляд, а пухкі блискучі губи - вражають досконалою формою.
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"Не можу перестати захоплюватися красивим обличчям @abigailratchford 😍 😍 😍 😍 😍 😍 😍 неважливо, нафарбована вона чи ні, вона кожен раз виглядає бездоганно ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали автори поста.
За годину пост зібрав майже 40 лайків і трохи коментарів.
Нагадаємо, Ебі Ретчфорд позувала в червоному бікіні, що навряд чи приховує її пишні форми, дівчині вдалося спокусити мережу. Засмагле тіло, ідеальні локони і приваблива зовнішність не залишили нікого байдужими.
Раніше повідомлялося, що Ебі Ретчфорд вирішила побалувати підписників в Instagram, опублікувавши знімок, на якому постала повністю оголеною.
Гаряча красуня прикрила великі груди руками зі світлим манікюром. Величезні принади були притиснутими одна до одної і виглядали дуже спокусливо.
Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".
А ще Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".
Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"