Известная модель Эбигейл Рэтчфорд завоевала огромную популярность, показывая свои достоинства в сети
Модель привлекла фанатов своей невероятной внешностью, и те стали создавать странички, посвященные ей, пишет Politeka.net. Так, в одной из таких групп появилась серия фото, на которых красотка предстала в разных позах.
Эби позировала в бассейне, оперевшись на руки, она пристально смотрела в камеру, а ее волосы были при этом мокрыми.
На другом кадре модель предстала во всей красе в одном белье. Модель позировала в вязаном лифчике. Белье было настолько крохотным, что натянулось на груди, части которой вываливались из-под него.
На других фото Эби предстала крупным планом. Глаза звезды зеленого цвета, кажется, в них можно утонуть. Объемные ресницы еще больше притягивают взгляд, а пухлые блестящие губы - поражают совершенной формой.
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"Не могу перестать восхищаться красивым лицом @abigailratchford 😍😍😍😍😍😍😍 неважно, накрашена она или нет, она каждый раз выглядит безупречно ❤️❤️❤️❤️❤️", - написали авторы поста.
За час пост собрал почти 40 лайков и немного комментариев.
Напомним, Эби Рэтчфорд позировала в алом бикини, едва ли скрывающем ее пышные формы, девушке удалось соблазнить сеть. Загорелое тело, идеальные локоны и привлекательная внешность не оставили никого равнодушными.
Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд решила побаловать подписчиков в Инстаграм, опубликовав снимок, на котором предстала полностью обнаженной.
Горячая красотка прикрыла большую грудь руками со светлым маникюром. Огромные прелести были прижатыми друг к другу и смотрелись очень искусительно.
Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".
А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".
Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"