Частина головних акторів залишає телешоу "Свати": через це новий сезон серіалу чекають кардинальні зміни
Російський актор Данило Бєлих розповів інформаційному агентству "Nation News", що буде з новим сезоном "Сватів" після масового відходу акторів і скандалів, що спалахнули.
Так, від участі в зйомках відмовився актор Микола Добринін, який виконував роль Мітяя. А актриса Людмила Артем'єва, яка зіграла Ольгу Ковальову (бабусю Олю), вирішила виїхати до Німеччини на "невизначений термін".
За словами Бєлих, незважаючи на труднощі новий сезон все ж вийде, хоча і під іншою назвою. Творці телешоу, "Квартал 95", швидше за все, перейменують сьомий сезон в "Зовицю" ("Золовка" рос., - ред.).
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Нагадаємо, фанати "Сватів" чекають новий сезон з 2013 року, але зйомки були на тривалий час заморожені, й проект опинився під загрозою повного зриву. На початку 2020 року робота над серіалом поновилися, проте прем'єру перенесли через карантин.
Раніше ми повідомляли, Людмила Артем'єва здивувала одкровенням з приводу свого ставлення до тих фільмів і серіалів, в яких знімалася. Актриса супроводила пост фото з колегами зі "Сватів".
"Моя справа - зніматися, грати. По суті, я виробляю якийсь продукт, а ще й дивитися свою продукцію... вважаю це трохи дивним. При цьому адекватно оцінювати власну роботу я не вмію. Тому що я людина емоційна – не можу дивитися неупереджено. Відразу згадую ті стосунки, що були на знімальному майданчику, людей. Тому, щоб я хоч якось зберегла своє здоров'я, краще не буду дивитися", - поділилася зірка.
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