У неділю, 20 вересня, на 1+1 пройшов четвертий ефір шоу "Танці з зірками"
Новий прямий ефір "Танців з зірками-2020" був присвячений темі "Рік, який мене змінив". Запрошеною суддею вечора стала Леся Нікітюк, а ведучою на балконі – Маша Єфросиніна.
Ще одним приємним сюрпризом випуску стала поява на паркеті Дар'ї Петрожицької та Ігоря Гелуненка, яким вдалося побороти Китайський вірус.
Традиційно проект покинула ще одна пара.
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Як відомо, в шоу оцінки суддів підсумовуються з балами глядачів. Так, за підсумками цього випуску в зону ризику потрапили три пари – Аlyona Аlyona і Юрій Гурич, Позитив і Юлія Махневич, а також Тарас Цимбалюк і Яна Заєць.
Шоу покинули Alyona Alyona і Юрій Гурич.
У цьому випуску вони станцювали джайв під пісню гурту "ТіК" "Вчителька".
Alyona Alyona, після ефірів "Танці з зірками" увага чоловіків до неї різко зросла.
Також вона зізналася, чому в партнери вибрала собі саме Юрія Гурича. Справа в тому, що Alyona Alyona поклала око на пишну бороду чоловіка.
"У Юри найбільша! Юра-бородань, я побачила цей погляд, брови і борода — ну все, це моє. Не віддам", - додала артистка.
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