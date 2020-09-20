Британська модель Демі Роуз, яку називають копією американської зірки Кім Кардаш'ян, захопила фігурою на відпочинку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
"Я люблю Ібіцу", - коротко йдеться в підписі.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує лежачи в крихітному купальнику, через що форми буквально «вистрибують» назовні. На інших фотографіях красуня все в тому ж вбранні п'є сік, демонструючи розкішний вигляд зверху.
Особа при цьому знаменитість вирішила прикрити за допомогою кепки.
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Однак шанувальників зірка позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були опубліковані в Сторіс.
Як повідомлялося до цього, інста-діва Демі Роуз покрасувалася пишною фігурою у відвертому купальнику.
Красуня, яка прославилася як "британська Кардаш'ян", любить демонструвати свої вражаючі форми у відкритих нарядах, нижній білизні й, звичайно ж, купальниках. Демі в черговий раз нагадала, що їй дійсно є, що показати.
Так, на нових знімках вона позує під відкритим небом на тлі мальовничих валунів. На моделі незвичайний купальник з чорним низом і білим верхом, а також накладними напівпрозорими рукавами.
Нагадавши, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.
Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтері.