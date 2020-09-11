Популярная британская модель Деми Роуз похвасталась роскошной фигурой в мини-платье с экстремальным декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Возвращение сек*уальности», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Роуз позирует в эффектном черном-мини, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. В какой-то момент модель решила нагнуться, из-за чего в кадр попали ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Королевский размер», «что-то ты грустная сегодня», «очень горячо выглядишь», «вау, красотка», «вау, Деми. Ты превзошла все ожидания», «милашка», «черная бестия», - пишут они.

Как сообщалось до этого, инста-дива Деми Роуз покрасовалась пышной фигурой в откровенном купальнике

Красотка, прославившаяся как «британская Кардашьян», любит демонстрировать свои впечатляющие формы в открытых нарядах, нижнем белье и, конечно же, купальниках. Деми в очередной раз напомнила, что ей действительно есть, что показать.

Так, на новых снимках она позирует под открытым небом на фоне живописных валунов. На модели необычный купальник с черным низом и белым верхом, а также накладными полупрозрачными рукавами.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике.