Солістка KAZKA Олександра Зарицька блиснула розкішною фігурою в об'ємному платтячку
Як передає Politeka.net, новий знімок красуня опублікувала у себе в Instagram. Пишногруда Зарицька була одягнена в сукню, принт якої нагадував космос або мазки фарби на синьому полотні. Дівчина стояла спиною до камери, демонструючи своє довге волосся. Як відомо, волосся жінки - це її сила і багатство. Вважається, що в довгому волоссі зібрана вся жіноча енергія.
"Котики, як будете проводити останні літні вихідні? Збираю всі сили разом, скоро великі зміни і відкриття», - підписала знімок зірка.
За годину її фото оцінили близько 1,5 тисячі осіб. У коментарях Зарицькій залишили кілька компліментів.
"Красуня", «шикарна», «Супер», "Ніжнятинка", - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що Зарицька здивувала зовнішністю в рожевій перуці. Співачка записала спільне відео разом з відомим українським блогером, Єгором Андрюшиним. Парочка вирішила експериментувати із зовнішністю і знімати це на камеру. На кадрах можна побачити Зарицьку без макіяжу, так як в рамках відео їй робили макіяж як у однієї з K-pop виконавиць. Як відомо, напрямок k-pop зараз дуже популярний.
Нагадаємо, що Олександра Зарицька посвітила формами між двома красенями: в таку легко закохатися.
Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька вийшла в поле в образі справжньої україночки: "які колоритні...".
Також Politeka писала, що Олександра Зарицька позбулася білизни і розстебнула сорочку заради пікантного фото: "на Адель схожа".