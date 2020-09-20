Солистка группы KAZKA известная украинская певица Александра Зарицкая показала себя в непривычном образе

Как сообщает Politeka.net, красотка опубликовала у себя в сторис видео, на котором позировала с накрученными локонами и ярким макияжем. Александра дополнила образ платком, который повязала на голову. Она ехала в машине и подпевала песне, которая играла в авто.

По видео стало понятно, что Зарицкая сильно похудела.

Еще очевиднее это стало по фото, которое она опубликовала следом. На снимке певица стояла на природе и засняла себя во весь рост, выставив вперед аппетитную «пятую точку». Фигурка красотки стала значительно стройнее, чем на предыдущих снимках.

Ранее мы писали, что Александра Зарицкая ошеломила яркой внешностью. Девушка традиционно сфотографировала себя крупным планом, распустив волосы и надев красивую кепочку. Зарицкая любит делать яркий макияж, поэтому этот раз не стал исключением. Особенное внимание привлекли ресницы звезды, которые были нарощены необычным способом.

Кроме этого, недавно Зарицкая устроила фантастическую колоритную фотосессию. Девушка позировала в украинском вышитом платье. На кадрах Зарицкая удобно расположилась прямо на густой траве, утопая в зелени и полевых цветах - от этой картинки так и веет романтикой, молодостью и оптимизмом.

Напомним, что Александра Зарицкая в космическом платье показала, в чем женская сила: «Нежнятинка».

Как сообщала Politeka, Александра Зарицкая без одежды показала себя крупным планом: «Невозможно не любить».

Также Politeka писала, что Александра Зарицкая в халате и без макияжа огорошила домашним видом: "Где Сашка красится?".