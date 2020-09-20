Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова здивувала божевільними танцями на льоду

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала відео, на якому влаштувала дивні танці на ковзанці.

Як відомо, Бузова бере участь в шоу "Зірки на льоду", для якого тренується і вчиться стояти на ковзанах. Щоб тренування не проходили даром, вона вирішила записати вельми дивне відео. Розпатлана зірка впала на лід і почала рухати «п'ятою точкою» і дригати ногами.

"Поки немає можливості показувати вам номери, знімаю тікток на льоду. І на цьому закриваю цей тренд", - підписала відео Бузова.

За годину ролик артистки подивилися майже 900 тисяч разів. У коментарях співачку жорстко розкритикували за дивну поведінку.

"Чому це так незграбно виглядає", "танцює вона, соромно мені", "як завжди вульгарно і незграбно", "зовсім чокнулася вже", «тепер я знаю, що означає вираз "Корова на льоду", "Оль, насправді не дуже вийшло", "о боже. Що за маячня?", "Жах який. Це що було?", "Колода впала на гамак", "розходимося. Краще вже не буде»,"Боже, ганьба", - пишуть користувачі мережі.

Деякі шанувальники подумали, що таким чином Бузова вирішила спародіювати Настю Івлеєву.

Нагадаємо, що покалічена Ольга Бузова жорстко поплатилася за самовпевненість: "хотіла крутіше, і як з усієї дурі...".

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