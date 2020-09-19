Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова чесно розповіла про проблеми, пов'язані з тренуваннями в шоу "Льодовиковий період"

Кілька тижнів тому Ольга розповіла, що почала участь у популярному шоу, в якому вона виступає разом з професійним фігуристом Дмитром Соловйовим. Дівчина заявила, що їй дуже нелегко і перші тренування були дуже важкими, адже раніше вона ніколи не стояла на ковзанах, розповіла Ольга виданню "Собеседник".

Ольга розповіла, що було незручно скрізь: ноги треба розставити спеціальним чином, стегнами рухати – теж. Цей вид спорту виявився дуже складним. Проте, Ольга вирішила на здаватися і під час репетиції навіть була травмована. Бузової навіть довелося проходити лікування в клініці для травмованого коліна.

"Я зіткнулася з такою складністю: ніколи не думала, що мій зріст стане перешкодою», — розповіла нещодавно Ольга.

Також вона розповіла, що іноді критика її засмучує, але їй все ж хочеться бути впевненіше.

"Ті, хто у фігурному катанні, прекрасно розуміють, яка це каторжна праця», — зробила висновок Ольга.

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У кадрі постала засмучена і прихворіла Ольга, яка "загробним" голосом розповідає про те, як їй погано.

"У мене є невелика проблема, про яку знають мої близькі. Завжди, коли я дуже сильно нервую, перше, у мене втрачається голос, піднімається температура і ще є те, про що я не хочу говорити. Загалом, все це зараз відбувається зі мною...",- зірка і раніше зізнавалася, що дуже сильно переживає з приводу своєї участі в "льодовиковому періоді".

Крім того, прихворіла Бузова примудрилася пошкодити обидві ноги на останньому тренуванні. Дівчина показала, як лікується.

"Самопочуття, так би мовити, так собі... Зараз тримаю лід, бо сьогодні впала. Це вже не дивно. При чому впала, роблячи елемент, який я вже знаю, як робити, просто хотіла зробити ще крутіше, і як з усієї дурі прямо на два коліна... Загалом, зараз відновлюю трошки коліна... І пальчик на нозі не проходить через те, що великі навантаження. Коротко про головне, бережіть себе і пам'ятайте, що найголовніше, що у вас є - це ваше життя, здоров'я", - розговорилася Ольга.

Нагадаємо, що зовнішність Ольги Бузової викликала оторопь, сама на себе не схожа:"Тут дівчинці років 12".

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