Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як пережив хворобу

Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів у себе в Instagram, супроводивши пост спільним фото зі своєю нареченою Христиною Горняк.

Як відомо, у Остапчука підтвердився китайський вірус і він довгий час проводив вдома, лікувався і самоізолювався. Після того, як недуга відступила, Остапчук вирішив розповісти українцям, як хвороба протікала у нього.

"По прильоту зі Львова вранці різко стає погано, озноб, кашель і моторошна ломота у всьому тілі. Лягаю спати на пару годин, температури немає", - розповів телеведучий про перший день хвороби.

В цей же день артиста відвезли на швидкій в лікарню, де йому діагностували двосторонню пневмонію. В цей же вечір у нього почався задушливий кашель. За словами Остапчука, найжахливішими днями були дні з другого по п'ятий.

"Пекло, просто пекло. Температура збивається дуже погано, два рази мало не втрачаю свідомість, з кожним днем все гірше і гірше», - зізнався Остапчук.

На шостий день, За словами ведучого, стало краще, почав повертатися нюх і смаки, знизилася температура. На десятий день Остапчук практично відчував себе здоровим, але його мучило безсоння. На 15 день телеведучий отримав негативний тест.

"Вдячний своєму ангелу-хранителю @kristygor, що врятувала мене. Хоча вона сказала "Я б і з того світу тебе дістала, у нас на носі весілля", - зазначив Остапчук.

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Нагадаємо, що Остапчук вперше розповів про свій страшний діагноз і розбурхав: "я не вийшов...".

Як повідомляла Politeka, коханка осідлала Остапчука в образі медсестри і змусила червоніти: "увійшло, як по маслу".

Також Politeka писала, що Володимир Остапчук розкрив причину сварок з коханою: "ходжу, як ображений хлопчик".