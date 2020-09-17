Український телеведучий і початківець комік Володимир Остапчук разом зі своєю коханою Христиною Горняк придумали, як не сваритися

Про це інформує Politeka з посиланням на інформацію в Instagram групи "Зірковий шлях".

"Я не люблю листуватися, якщо потрібно обговорити якусь важливу тему. Адже ніхто не знає, який у тебе при цьому тон, емоції ти вкладаєш в смс. Тому краще зателефонувати", - вважає Христина.

Сам телеведучий, навпаки, вважає за краще листування, так як у нього тон його коханої може викликати суперечливі почуття.

"Христина каже мені:"я ж сказала тобі зробити ось так". Я у відповідь: "а чому в такому тоні?"І ходжу, як ображений хлопчик. А Христина мені: "Вова, подорослішає", - розповідає він.

Щоб не сваритися і не з'ясовувати стосунки на підвищених тонах, кохані придумали цілих 11 правил.

"Наприклад, пункт 10-намагатися не чіпляти один одного в компаніях з іншими людьми. Тому що ми часто підколюємо один одного. У нас такі іронічні стосунки, в яких багато гумору. Але в компанії дотримуємося цього пункту", - розкрив секрет Володимир Остапчук.

Politeka писала, що український телеведучий і початківець комік Володимир Остапчук відверто розповів про свою хворобу. Знаменитість опублікував в "Instagram" спільне фото зі своєю дівчиною Христиною Горняк. Володимир зробив селфі в білій сорочці, сонцезахисних окулярах і яскравій масці з винними келихами. На задньому плані можна помітити його кохану в кремовій сукні, яка опинилася в розфокусі.

В описі Остапчук зізнався, що захворів китайським вірусом. За словами зірки, останні кілька днів йому довелося дуже несолодко:

"Так, хлопці-це корона. З двосторонньою пневмонією. Я не люблю скаржитися, але це був, напевно, найжахливіший тиждень для мого здоров'я. Так погано мені не було ніколи! Температура під 40, кашель, озноб і ще багато чого, і сьогодні перший день, коли я знову в соцмережах!"

Нагадавши, щаслива коханка Остапчука вразила фігурою в нюдовій сукні: "як так можна взагалі?".

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