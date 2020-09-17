Популярний телеведучий Володимир Остапчук, який захворів китайським вірусом, показав, як дівчина допомагає йому лікуватися

Він записав на відео неприємну процедуру і опублікував запис в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

У зв'язку з хворобою Володимиру Остапчуку доводиться робити уколи в сідниці. Самостійно це робити пацієнту досить незручно, тому на допомогу прийшла кохана зірки - Христина Гірняк. На відео телеведучий ліг на диван животом вниз, а дівчина забралася на нього зверху в синьому халаті і з маскою на обличчі.

"Ну що, ти готовий?",- поцікавилася Христина, а потім з усього розмаху загнала дві голки. У наступному кадрі в руках у неї вже один шприц, а Володимир Остапчук скривився від болю, намагаючись стримати свої емоції, і навіть почервонів від напруги. В описі він зазначив, що на записі відображено все, що потрібно знати про хворобу.

Користувачі соцмережі в коментарях підтримали телеведучого і побажали йому якомога швидше піти на поправку:

"Аж самій боляче стало! Одужуйте швидше😁 🙏 🏽"; "тобі краще одужати"; "увійшло, як по маслу)"; "судячи з виразу обличчя медсестри - їй це подобається😉 😂".

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