Український телеведучий і початківець комік Володимир Остапчук відверто розповів про свою хворобу

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікував в "Instagram" спільне фото зі своєю дівчиною Христиною Гірник. Володимир зробив селфі в білій сорочці, сонцезахисних окулярах і яскравій масці з винними келихами. На задньому плані можна помітити його кохану в кремовій сукні, яка опинилася в розфокусі.

В описі Остапчук зізнався, що захворів китайським вірусом. За словами зірки, останні кілька днів йому довелося дуже несолодко:

"Так, хлопці-це корона. З двосторонньою пневмонією. Я не люблю скаржитися, але це був, напевно, найжахливіший тиждень для мого здоров'я. Так погано мені не було ніколи! Температура під 40, кашель, озноб і ще багато чого, і сьогодні перший день, коли я знову в соцмережах!"

Володимир додав, що через погане самопочуття він був змушений скасувати свій перший стендап-концерт. На той момент він ще не отримав результати тесту, але тепер не шкодує про своє рішення на користь безпеки глядачів.

"Я не вийшов, але прийшли інші коміки, які зробили для вас свято, спасибі їм величезне", - зазначив Остапчук.

У коментарях люди поспівчували телеведучому і побажали йому швидше йти на поправку:

"Одужуйте) чекаємо на наступний виступ 🤗"; "Здоров'я Вам🙌 🏻 нехай все пройде швидко"; "чекаємо в строю ! У повній готовності💪 🏽 💪 🏽 💪 🏽".

Роздягнений коханка Остапчука потрясла підтягнутими формами: "є чим спокуситися".

"Огидно дивитися»: Остапчук зганьбився з елітним подарунком коханці, показові фото.

Володимир Остапчук розбурхав одкровенням про свою коханку і жарким фото: "підкорила мене..."