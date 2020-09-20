Популярна українська співачка Наталія Могилевська прийшла на світський захід в ночнушці

Як повідомляє Politeka.net, серію фотографій з показу українського дизайнера Могилевська опублікувала у себе в Instagram. Співачка була одягнена в білу сукню-ночнушку і яскраво рожевий піджак. Образ вона доповнила рожевими шльопанцями і білою об'ємною сумкою.

Показ Могилевська відвідала з київським бізнесменом Олегом Рижовим. Це був не перший їхній спільний вихід у світ. На одному з фото щаслива Могилевська позувала поруч з Рижовим і кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Виглядала співачка на всі 100%.

"Мій look створювала дочка Олега Рижова Катя і в руках її приголомшливий подарунок, клатч», - зазначила Могилевська, розповівши, що в такому вигляді відвідала показ відомого дизайнера.

За півгодини пост Могилевської зібрав понад 2,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.



"Ви дуже красива!", "Яка ви красива, Наталочка!", "Шалено красиві"," Ви чудово виглядаєте! Вам дуже пасує ця кольорова гамма!» ,- пишуть користувачі мережі.

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