Популярна українська співачка Наталія Могилевська прийшла на світський захід в ночнушці
Як повідомляє Politeka.net, серію фотографій з показу українського дизайнера Могилевська опублікувала у себе в Instagram. Співачка була одягнена в білу сукню-ночнушку і яскраво рожевий піджак. Образ вона доповнила рожевими шльопанцями і білою об'ємною сумкою.
Показ Могилевська відвідала з київським бізнесменом Олегом Рижовим. Це був не перший їхній спільний вихід у світ. На одному з фото щаслива Могилевська позувала поруч з Рижовим і кліпмейкером Аланом Бадоєвим. Виглядала співачка на всі 100%.
"Мій look створювала дочка Олега Рижова Катя і в руках її приголомшливий подарунок, клатч», - зазначила Могилевська, розповівши, що в такому вигляді відвідала показ відомого дизайнера.
За півгодини пост Могилевської зібрав понад 2,5 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Ви дуже красива!", "Яка ви красива, Наталочка!", "Шалено красиві"," Ви чудово виглядаєте! Вам дуже пасує ця кольорова гамма!» ,- пишуть користувачі мережі.
"Наречена" Харламова розляглася біля басейну в безсоромному купальнику: "Шукає мільйонера..."
Гривня пішла в піке, українцям розповіли, чи варто міняти долари: "Ви виграєте, якщо…"
Інфаркт на весіллі у молодого онука Едіти П'єхи: "Подзвонив колишній дружині, ридав і..."
Коханка Тарзана показала втіхи з чоловіком Корольової, розкривши таємницю роману: "Робили це на очах…"
Раніше ми писали, що Наталія Могилевська похвалилася прикрасою значного розміру. Вона заявила, що діаманти, звичайно, кращі друзі дівчат, але у неї такого великого діаманта немає.
Нагадаємо, що Наталія Могилевська розкрила правду про свого красеня - "коханого", фото.
Як повідомляла Politeka, щаслива Могилевська зізналася, до чого пристрастилася цього літа: «прийшов до мене...».
Також Politeka писала, що Могилевська надихнула свіжим виглядом, українці оцінили:"Принцеса".