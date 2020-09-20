Популярний український виконавець Володимир Дантес повторив слова Тарзана, проілюструвавши їх кумедним фото

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Дантес опублікував фото з подругою Дашею Кацуріною під час відпочинку на яхті. Володимир лежав на диванчику, а Даша прилягла поруч.

"Я повівся... Через свій сексизм...без всякої любові. Тому що любов у мене одна! Це жінка, дана мені Богом. Вже не знаю за які заслуги, але прийміть як факт", - написав Дантес, повторюючи слова з відеозвернення Тарзана, який зрадив Наташу Корольову.

За 40 хвилин пост артиста зібрав майже 10 тисяч лайків. У коментарях шанувальники пари залишили масу відгуків.

"На злобу дня", "Ахах... тролінг", "не дописав, що напоїли і заздалегідь спланували", "помінялися дружинами", "Ви там помінялися партнерами? Свінгери?» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що чоловік Наташі Корольової Тарзан записав відео, в якому зізнався, що зраджував своїй дружині, яку при цьому вважає головним коханням свого життя.

Як відомо, Володимир Дантес і Надія Дорофєєва з друзями відпочивають за кордоном. На морську прогулянку до них навіть приєдналася сім'я Дмитра Монатіка.

Нагадаємо, що Дорофєєва влаштувала розваги з красунчиком Дантесом прямо на сцені: "це справжня любов".

Як повідомляла Politeka, принижений після зради Наташі Корольовій Тарзан зважився на відчайдушний крок, відео: "я зроблю...".

Також Politeka писала, що змучений Тарзан зробив різку заяву про зради Корольовій, спливли нові деталі: "на той момент я був...".