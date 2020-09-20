Наступного року в уряді пообіцяли в кілька етапів підвищити пенсія українцям

Однак це підвищення торкнеться не всіх. Екс-міністр соціальної політики України Андрій Рева в ефірі телеканалу zik.ua. розповів, кому не пощастить.

За його словами, не будуть перераховувати виплати військовим пенсіонерам. Це пов'язано з тим, що закінчилася дія відповідних постанов про перерахунок пенсій військовослужбовцям.

«У березні почнеться перерахунок пенсій громадянам, а військовим – ні! І ви думаєте, хтось про це говорить? Військові кажуть... Прийміть закон, той, який нам не вдалося прийняти, тому що опір чинило вище керівництво силових органів, крім СБУ. СБУ була за. Прийміть його, дайте можливість автоматичного перерахунку пенсій військовим для того, щоб вони весь час росли. Але цього немає в програмі, там жодного кроку немає для того, щоб військовим змінити і підвищити пенсії", – заявив колишній міністр.

Раніше ми розповідали про те, що українців попередили про нову хвилю безробіття. Аналітик ринку праці Тетяна Пашкіна зазначила, що Україна може повернутися до весняних показників безробіття за умови, якщо Кабмін посилить карантин на тлі нового спалаху китайського вірусу.

"Ми вже не маємо того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", - стверджує вона.

За словами Пашкіної, проблеми на ринку праці в Україні загострює і трудова міграція серед українців, які в якості роботи вибирають інші країни.

Ми також писали, що президент Володимир Зеленський заявив про поставлену задачу підвищити соціальні виплати деяким категоріям громадян. За його словами, зростання зарплат торкнеться вчених, вчителів і медиків, а також підніметься соціалка "на скільки це можна" пенсіонерам.

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