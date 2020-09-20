Українським батькам ще раз нагадали про те, як можна скористатися програмою "Муніципальна няня"

Роз'яснення про те, як батькам отримати компенсацію за послуги няні, яка доглядає за дитиною до трьох років, опублікували на сторінці "єМалятко" в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

Відзначається, що в рамках програми "Муніципальна няня" держава буде відшкодовувати 1779 гривень щомісяця.

Щоб стати учасниками програми, батькам необхідно спочатку знайти няню й укласти з нею офіційний договір.

За інформацією прес-служби "єМалятко", муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа, яка надає послугу по догляду за дітьми, з якою укладено договір про догляд за дитиною до трьох років.

У цьому договорі прописуються назва послуги, обсяг роботи, умови і терміни надання, вартість послуг, періодичність оплати праці, відповідальність сторін.

Потім починається підготовка документів для оформлення компенсації. У пакет входять:

- заява про надання компенсації послуги "муніципальна няня" та перерахування коштів для компенсації;

- копія договору між одержувачем послуги та муніципальною нянею;

- копія документів, що підтверджують оплату муніципальної няні (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунку);

- копія свідоцтва про народження дитини;

- копія документа, що засвідчує проживання на території України (для іноземців та осіб без громадянства);

- копія рішення про встановлення опіки (для опікунів);

- копія паспорта одержувача допомоги та довідки про присвоєння номера облікової картки платника податків (якщо подаєте заяву офлайн).

Батьки можуть отримувати компенсацію за послуги няні, яка доглядає за дитиною до трьох років. Держава щомісячно... Gepostet von єМалятко am Montag, 7. September 2020

Подати документи можна онлайн через додатки» Дія " або ж принести особисто в місцевий підрозділ соцзахисту населення або ЦНАП.

Підтвердження оплати муніципальної няні потрібно подавати у підрозділи з питань соцзахисту населення в письмовій, електронній або будь-якій іншій формі до 5 числа кожного місяця. Якщо запізнилися з подачею документів, виплата не відбудеться. Вона буде відновлена після отримання всіх необхідних документів.

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