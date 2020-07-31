Стало известно, кому в 2021 году существенно повысят зарплаты

Как передает Politeka.net, об этом во время ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, уже в следующем году зарплаты работников экстренной медицинской помощи существенно повысят.

Степанов возмутился, что на данный момент медики, от которых зависит жизнь других украинцев, получают меньше, чем кассиры в супермаркетах.

"Заработная плата водителя (в настоящее время) составляет от 3 800 до 4 200 грн, диспетчера – до 6 тыс. грн, врача – до 7 тыс. грн. Очень тяжело говорит, что в нашей стране люди с таким уровнем квалификации, от которых зависит жизнь, что у них заработная плата даже меньше, чем у кассира в магазине или другого работника без высокой квалификации", – подчеркнул глава МОЗ на брифинге.

Профильный министр также озвучил суммы зарплат, которые должны быть у медицинских работников в следующем году:

водители (экстренные медицинские техники) – 10-12 тыс. грн;

диспетчер – 11-13 тыс. грн;

фельдшер – 13-16 тыс. грн;

врач – от 20 до 22 тысяч.

Ранее мы рассказывали о повышении минимальной зарплаты в Украине.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, в 2021 году минимальная зарплата в Украине будет повышена до 6250 гривен.

“Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так как мы и говорили – 6 тыс. В начале года, 6500 – во втором полугодии. В 2022 году – 6700 грн, в 2023 году – 7200 грн”, - заявил Шмыгаль и добавил, что это прогнозные ожидания, которые были заранее разработаны Министерством экономики.

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