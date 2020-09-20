Американська фітнес-модель Ана Чері похвалилася розкішною фігурою під час приймання ванни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, красуня позує у ванній, ефектно прикривши розкішну фігуру руками. На голові у Чері видніється білий рушник, а в руках модель тримає шматочок апельсина.

Доповнювати образ знаменитість вирішила за допомогою макіяжу, сережок і годинників з браслетами. Однак через те, що кадр був опублікований в Сторіс, шанувальники були позбавлені можливості сказати що-небудь.

До цього ми писали, що американська фітнес-модель Ана Чері показала, як проводила час на пляжі в стильному нюдовому бікіні.

Спортсменка володіє пишними формами й ефектною зовнішністю. Так як модель схильна до повноти, вона тримає себе «в узді» - правильно харчується, розповідає про рецепти солодощів без цукру і глютену, ділиться вправами для правильних тренувань на всі групи м'язів.

При цьому красуня також випустила власну колекцію спортивного одягу і почала все частіше показувати, як відпочиває вдома або на пляжі. Ані вдається завжди виглядати чудово. На доном з фото дівчина показала, як гралася у воді, насолоджувалася теплом і заодно прорекламувала трендовий купальник з принтом на ліфчику.

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