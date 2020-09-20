Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошной фигурой во время приема ванны
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
Так, красотка позирует в ванной, эффектно прикрыв роскошную фигуру руками. На голове у Чери виднеется белое полотенце, а в руках модель держит кусочек апельсина.
Дополнять образ знаменитость решила при помощи макияжа, сережек и часов с браслетами. Однако из-за того, что кадр был опубликован в Сторис, поклонники были лишены возможности сказать что-либо.
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До этого мы писали, что американская фитнес-модель Ана Чери показала, как проводила время на пляже в стильном нюдовом бикини.
Спортсменка обладает пышными формами и эффектной внешностью. Так как модель склонна к полноте, она держит себя «в узде» - правильно питается, рассказывает о рецептах сладостей без сахара и глютена, делится упражнениями для правильных тренировок на все группы мышц.
При этом красотка также выпустила собственную коллекцию спортивной одежды и начала все чаще показывать, как отдыхает дома или на пляже. Ане удается всегда выглядеть превосходно. На доном из фото девушка показала, как резвилась в воде, наслаждалась теплом и заодно прорекламировала трендовый купальник с принтом на лифчике.
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