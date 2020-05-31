Успішна модель Хайді Клум, яка тривалий час була представником бренду нижньої білизни Victoria's Secret здивувала зухвалою витівкою

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала фото, на якому була практично голою, передає Politeka.net. На Хайді була тільки нижня білизна чорного кольору. Вона була в якомусь саду або парку, її зняли, коли вона бігала біля красивих кущів.

Зазначимо, що на фото Клум сфотографована ззаду, завдяки чому можна розгледіти її апетитну п'яту точку і стрункі ноги. Фігура у 46-річної моделі відмінна. Напевно її 30-річний чоловік Том Каулітц в захваті від своєї стрункої дружини.

«Це п'ятниця», - підписала Хайді фото.

За день її фото зібрало майже 90 тисяч лайків. В коментарях красуні залишили безліч компліментів.

«Так, чому б не показати це так», «Так, правильно, і я бажаю вам гарних вихідних, дорога Хайді», «Ви просто чудові», «Вау», «Гаряче», «Вау, так приємно, хороша картинка», «Дивовижна Хайді», - пишуть шанувальники.

Зазначимо, що днями Клум також поділилася дуже гарячим знімком. Красуня засмагала голяка у себе біля басейну. Вона зробила селфі, засвітивши свою оголену п'яту точку. Фотографії миттю розлетілися по мережі.

Крім цього, нещодавно Клум опублікувала цілу серію фото, на яких вона розважалася зі своїм чоловіком.

Нагадаємо, що роздягнена Хайді Клум побешкетувала з молодим чоловіком, перетворивши його в дівчинку: особисте відео розбурхало мережу.

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